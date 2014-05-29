美国原油上涨 因汽油库存减少提供支撑

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月29日 - 美国原油价格周四上涨，之前政府库存数据显示上周汽油库存骤降，这盖过整体美国原油库存增加的影响。布兰特原油小幅上涨，利比亚石油产量低和乌克兰危机提供支持。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加170万桶，但美国夏季驾驶季开局强劲，令汽油库存减少180万桶。
EIA表示，库欣原油库存减少153万桶，因大量原油继续运送到美国墨西哥湾。EIA公布，美国墨西哥湾的原油库存增加310万桶。
需求前景改善支撑油价，担忧利比亚供应和俄罗斯与西方国家的紧张关系原本已提振油价。俄罗斯警告称，如果俄罗斯和乌克兰的天然气价格纠纷未能解决，周一将终止向乌克兰供应天然气。
美国第一季经济萎缩，为三年来首次，受严寒冬季影响。该份报告限制了原油期货升幅。
美国原油CLc1上升最多1.22美元，至103.94美元日内高位，之后回吐部份升幅，结算价上涨0.86美元，收报每桶103.58美元。
布兰特原油LCOc1升0.16美元，收报109.97美元。
交易商继续关注乌克兰情势。乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。
俄罗斯、乌克兰和欧盟周五将就天然气价格纠纷进行磋商。
利比亚的石油日产量降至仅15.5万桶，为该国石油产能的十分之一，受当前的政治危机拖累。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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