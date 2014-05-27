美国公布强劲经济数据后欧元兑美元小跌

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透纽约5月27日 - 欧元兑美元和日圆周二小跌，此前美国公布的经济数据意外强劲，且欧洲央行下周可能放宽货币政策的不确定性持续。
欧元兑美元稳步下滑，美国和英国投资人从长周末返场，受到强于预期的美国耐久财数据鼓舞。
标普/CASE-SHILLER公布的房价指数报告显示，美国房价上升，但潜在力道被视为有好有坏，因按年增幅放缓。
欧洲央行总裁德拉吉在葡萄牙表示，该行意识到了物价维持过低过久的风险，但该行有将通胀带回到2%目标的工具。
“我们认为欧洲央行在6月会议上会采取某种行动，如果通胀预期被下修，看来这很有可能。但他们还没有给出会采取何种行动的暗示，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。
欧元区将在6月3日发布5月通胀数据初值，路透访查的分析师预估为按年增长0.7%。欧洲央行将在6月5日举行货币政策会议。
纽约尾盘，欧元兑美元EUR=微跌0.08%，报1.3634美元，盘中一度触及三个月新低1.3613美元。法国巴黎银行分析师认为在近期遭抛售后欧元目前价格较低，合理值应在1.3790美元。
欧元兑日圆EURJPY=微跌0.02%，报139.05日圆。
美元指数.DXY在平盘上下游走，尾盘微跌0.05%。
“看来对美元的买盘更好，除了商业兴趣外，真的没有太多其他的。也快到月底了，美国企业有一些买盘，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。
“对欧洲央行而言，我认为不到10个基点的下调幅度都会令人失望。总的来说，我不看好欧元，”Newman称。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.3632 1.3645 -0.10 -0.82 1.3745
美元/日圆 JPY= 101.97 101.94 +0.03 -3.16 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 139.01 139.08 -0.05 -3.89 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.8967 0.8946 +0.23 +0.44 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.6809 1.6840 -0.18 +1.53 1.6556
美元/加元 CAD= 1.0853 1.0857 -0.04 +2.19 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.9257 0.9236 +0.23 +3.86 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2224 1.2207 +0.14 -0.38 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.8109 0.8100 +0.11 -2.27 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.8562 0.8546 +0.19 +4.34 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 5.9512 5.9548 -0.06 -1.90 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1160 8.1268 -0.13 -2.67 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6235 6.6203 +0.05 +2.90 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0308 9.0339 -0.03 +2.07 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。