美国公布强劲经济数据后欧元兑美元小跌

路透纽约5月27日 - 欧元兑美元和日圆周二小跌，此前美国公布的经济数据意外强劲，且欧洲央行下周可能放宽货币政策的不确定性持续。

欧元兑美元稳步下滑，美国和英国投资人从长周末返场，受到强于预期的美国耐久财数据鼓舞。

标普/CASE-SHILLER公布的房价指数报告显示，美国房价上升，但潜在力道被视为有好有坏，因按年增幅放缓。

欧洲央行总裁德拉吉在葡萄牙表示，该行意识到了物价维持过低过久的风险，但该行有将通胀带回到2%目标的工具。

“我们认为欧洲央行在6月会议上会采取某种行动，如果通胀预期被下修，看来这很有可能。但他们还没有给出会采取何种行动的暗示，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

欧元区将在6月3日发布5月通胀数据初值，路透访查的分析师预估为按年增长0.7%。欧洲央行将在6月5日举行货币政策会议。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=微跌0.08%，报1.3634美元，盘中一度触及三个月新低1.3613美元。法国巴黎银行分析师认为在近期遭抛售后欧元目前价格较低，合理值应在1.3790美元。

欧元兑日圆EURJPY=微跌0.02%，报139.05日圆。

美元指数.DXY在平盘上下游走，尾盘微跌0.05%。

“看来对美元的买盘更好，除了商业兴趣外，真的没有太多其他的。也快到月底了，美国企业有一些买盘，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。

“对欧洲央行而言，我认为不到10个基点的下调幅度都会令人失望。总的来说，我不看好欧元，”Newman称。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3632 1.3645 -0.10 -0.82 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.97 101.94 +0.03 -3.16 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 139.01 139.08 -0.05 -3.89 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8967 0.8946 +0.23 +0.44 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6809 1.6840 -0.18 +1.53 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0853 1.0857 -0.04 +2.19 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9257 0.9236 +0.23 +3.86 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2224 1.2207 +0.14 -0.38 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8109 0.8100 +0.11 -2.27 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8562 0.8546 +0.19 +4.34 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 5.9512 5.9548 -0.06 -1.90 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1160 8.1268 -0.13 -2.67 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6235 6.6203 +0.05 +2.90 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0308 9.0339 -0.03 +2.07 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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