美国初请失业金数据改善 但出口下滑恐不利经济成长

* 上周初请失业金人数下滑2万人

* 12月贸易逆差扩大至387亿美元

* 出口下滑1.8%，进口小升0.3%

* 第四季生产力强劲，但趋势仍疲弱

路透华盛顿2月6日 - 美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。

不过周四另一数据显示美国12月出口减少，略为掩盖了这个乐观的消息。多位分析师表示，贸易对于第四季经济的贡献可能小于先前的预期，且非2014年前三个月表现的吉兆。

尽管如此，投资人对于劳动力市场仍处于复苏轨道感到欣慰，而分析师称周五将公布的1月就业报告应该也会释出类似讯号；此前部份数据令人担心美国经济体质。

“劳动力市场仍保有正面基本动能，这很有可能预示着明天就业报告的结果，”纽约道明证券(TDSecurities)分析师Millan Mulraine表示。

劳工部公布，上周经季节调整后初次请领失业金人数减少2万人至33.1万人。尽管该周数据对1月就业报告没有直接影响，但对就业市场而言仍是个好兆头。

在12月受到异常寒冷天气的压抑之后，预计企业在1月份加快了聘雇步伐。这将确认经济在2013年下半强劲成长后持续扩张。

迄今为止，1月经济数据有喜有忧。

寒冷的天气导致制造业活动大减，且抑制汽车销售，零售业者周四抱怨气温冰冷导致客流量减少。

Kohl's Corp(KSS.N)报告上月销售＂明显＂不如预期。尽管有些连锁业者的销售增加，但不是靠牺牲同业就是靠牺牲自己的毛利。

另一方面，周三的报告还显示民间企业聘雇相对强劲，而且服务业活动加速，一改之前两个月成长放缓的状态。

请领失业金数据提振美股上扬，美国公债价格下跌。欧央行总裁德拉吉称欧元区没有通缩风险，欧央行维持利率不变后，美元兑欧元下跌。

浏览请领失业金数据图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

浏览美国贸易收支数据图表，请点选(link.reuters.com/vyx54t)

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**出口疲弱恐拖累第四季GDP增速**

商务部称，12月出口创2012年10月以来最大降幅，推动当月贸易逆差扩大12%至387亿美元。经通胀调整后贸易逆差升至495亿美元。

上周公布的第四季GDP初估数据中，美国政府称，第四季贸易对3.2%的经济成长环比年率贡献1.33个百分点。

不过12月贸易逆差超过政府原本预期，分析师称，本月稍晚可能下修第四季GDP增速。

“贸易(对GDP增速)的净贡献将小于初估水平，可能拖累第四季经济增速最多减少0.5个百分点，”富国证券分析师TimQuinlan表示。

去年逆差为2009年以来最低，受助于出口创纪录，且进口四年来首次下降。

不过12月出口下降1.8%，即便汽油和食品出口触及纪录高位；进口小升0.3%。消费者商品进口触及纪录高位，但进口原油价格下降并达到2011年2月以来最低水准，抵消其影响。

另一份报告显示，美国第四季非农劳动生产率劲增3.2%，因企业设法大幅提高产出，同时还抑制聘雇和工作时长。第三季非农劳动生产率增长3.6%。

不过基本趋势仍疲软。2013年全年的生产率仅增长0.6%，为2011年以来最小增速。

第四季生产率上升帮助压低了单位劳工成本，令其下滑1.6%，显示没有薪资上涨压力。

全年来看，单位劳工成本仅上升1.0%，为2010年以来最低增幅。

“劳工成本下降加之工人生产率加速成长，表明没有增聘人手的压力，”FTN Financial分析师JayMorelock表示。(完)

(编译 张明钧/龚芳/李爽 审校 孙茉莉/张涛)

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