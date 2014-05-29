美国第一季经济萎缩 但劳动市场增强

2014年4月9日在华盛顿举行的一场招聘会。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿5月29日 - 美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到严寒冬季的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。

美国商务部周四公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为萎缩1.0%。

这是2011年第一季以来的最差表现，反映出存货增长步伐放慢，且贸易逆差要大于先前估算。

第一季GDP初值为成长0.1%。政府大幅度修正GDP数据并不罕见，因为在初步估算时所取得的数据并不完整。

产出下滑也反映出企业在非住宅建设方面的支出锐减，降幅大于华尔街预期的下滑0.5%。

美国经济第四季成长率为2.6%。受到数据影响，美国政府公债收益率(殖利率)小幅下滑，美国股价指数期货缩减涨幅。美元兑欧元则是下跌。

但产出下滑的情形并未延续至第二季，而阻碍经济成长的只是一些暂时性因素。

随着这些因素消散，经济应会强劲反弹。分析师估计严峻天候减损GDP程度高达1.5个百分点。不过政府并未详细说明天候的影响。

美国初请失业金图表，请点选：(link.reuters.com/xew34t)

美国GDP数据图表，请点选：(link.reuters.com/guw34t)

**就业市场日益强健**

另一份报告显示，美国劳工部公布，上周经季节调整后初请失业金减少2.7万人，至30万人。

初请失业金人数四周均值触及2007年7月以来最低，就业市场增强迹象再添一笔。

制造业等数据提振了第二季成长回温的希望。

今年第一季企业库存增加490亿美元，远低于上月估计的874亿美元。

这是一年来最低水准，且使第一季经济成长率减少1.62个百分点。但库存应会提振第二季成长。

尽管出口下滑，但并没有原先估计的严重，进口成长则增强。贸易逆差使得GDP成长率减少0.95个百分点。

扣除出口和库存的国内需求指标增长1.6%，高于初估值的增长1.5%，展先出经济基础实力。

占美国经济活动逾三分之二比例的消费者支出增长3.1%，高于初估值的增长3.0%。

平价医疗法案(Affordable Healthcare Act)提振了支出。消费者支出在第四季增长3.3%。

企业在非住宅建筑的支出萎缩7.5%，初估值为增长0.2%。报告显示，企业税后获利下滑13.7%，为2008年第四季以来最大降幅。(完)

(编译/审校 张明钧/王冠中)

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