美国制造业又传佳音 第二季成长加速几成定局

2013年7月2日在辛辛那提拍到的资料图片。 REUTERS/Aaron P. Bernstein

路透华盛顿6月2日 - 美国制造业活动5月加速扩张，建筑业支出4月连续第三个月增长，显示经济成长在第二季重拾动能。

美国经济在首季萎缩，受累于严寒天气和企业补充库存的步伐缓慢。但企业看似正在重建库存，5月工厂新订单触及五个月高位。

“数据显示经济活动加速扩张。我们预计，国内生产总值(GDP)增速在本季度大大加快，增幅在4.0%左右，”道明证券的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美国供应管理协会(ISM)周一表示，5月制造业指数增至55.4，4月为54.9。ISM稍早将该指数误报为下降至53.2。数据高于50，显示制造业活动扩张。

新订单、产量和客户库存增加，但制造业就业岗位增长放缓。这暗示，周五备受关注的月度就业报告可能显示，在4月猛增28.8万个后，5月非农就业岗位仅温和增长。

ISM制造业数据还暗示，通胀压力加大，制造商报告原材料价格上涨。

**制造业成长步伐更趋稳健**

金融数据提供商Markit公布的另一项数据显示，制造业成长步伐更趋稳健。Markit报告称，美国5月制造业采购经理人指数终值增至56.4，4月为55.4。

商务部周一公布的数据显示，4月建筑支出增长0.2%，年率为9,535亿美元，为2009年3月以来最高。

尽管建筑支出增幅不及经济学家的预期，但3月数据从之前报告的增长0.2%被上修至增长0.6%。

“我们预期第二季建筑支出将继续增加，增幅将超过首季的降幅，”IHS Global Insight的经济学家Stephanie Karol表示。

今年第一季度，住宅以及工厂和燃气管道等非住宅建设投资连续第二季萎缩，拖累经济成长按年萎缩1.0%。

4月建筑支出中，公共部门支出增幅最大，为0.8%。联邦和州政府，以及地方项目支出均强劲增长，表明公共建筑支出长期下滑的趋势已经结束。

民间部门建设项目支出持平。民间住宅建筑支出仍录得2008年3月以来最高。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。