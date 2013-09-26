美国经济数据良莠不齐 发出相互矛盾的信号

8月3日在在加州圣何塞一家购物中心拍到的图片。 REUTERS/Stephen Lam

* 成屋待完成销售连续第三个月下降

* 初请失业金人数下降5,000人至30.5万人

* 美联储看重的消费者物价指标四年来首次下降

* 第二季GDP终值为环比年率成长2.5%

路透华盛顿9月26日 - 美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。

周四公布的另一份经济数据显示，第二季消费者物价下滑令人不安。

总之，数据面消息给美联储带来了挑战。美联储希望看到更多迹象显示美国经济动能在增加，然后才会缩减购债计划。

美联储上周指出，利率上升是经济成长的一个威胁，并称就业和通胀情况依然太疲弱。

全美不动产协会(NAR)称，8月成屋待完成销售指数下降1.6%。这一数据基于上月所签订的合同数。

这一降幅大于分析师此前预期，是显示贷款利率急速上涨对美国房地产市场复苏造成重大影响的最新信号。

“房地产市场并没有发生动荡，但动能似乎确实在减弱，”Pantheon Macroeconomics的分析师Ian Shepherdson表示。

同时，就业市场数据却表现得更加正面。

美国劳工部称，9月21日当周经季节调整的初请失业金人数下降5,000人至30.5万人。

初请失业金人数下降可能意味着雇主增聘人手，令美联储疑虑得到些许缓和。

“请领失业金数据暗示就业成长进一步加速，”High FrequencyEconomics分析师Jim O'Sullivan表示。

浏览请领失业金数据图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

浏览GDP数据图表，请点选(link.reuters.com/guw34t)

浏览GDP贡献构成图表，请点选(link.reuters.com/guw34t)

浏览成屋待完成销售数据，请点选(link.reuters.com/tax34t)

路透调查访问的分析师原来预计上周请领失业金人数会上升，而实际数据为下降，推动股市和美国公债收益率上涨。

该数据更明确地显现就业市场状况。本月稍早加州和内华达州政府计算机系统升级，令请领失业金数据有些失真。

初请失业金四周均值下降7,000人至30.8万人，为2007年6月以来最低。

尽管数据向好，但就业市场仍低迷。就业状况仍是继续抑制消费者支出的因素。

商务部称，第二季美国家庭购买的商品和服务价格四年来首次下降。

该数据有些令人担忧，因为这表明经济需求如此疲弱，以致于企业几乎没有办法加价。贝南克表示过，美联储希望直到通胀开始上升再结束购债计划。

这是个人消费支出(PCE)物价指数自2009年第一季以来首次下降，而当时是2007-09年经济衰退最严重的时期之一。

扣除食品和能源价格的核心PCE物价指数仅上升0.6%，也是2009年初以来最低增幅。

“因此物价数据似乎进一步降低了决策者信心，让其不那么相信经济准备好承受美联储缩减购债的影响，”Markit分析师Chris Williamson称。

企业获利升幅似乎也在缩小。商务部称，第二季税后企业获利修正值为增长3.5%，初值为增长4.2%，第一季税后获利下降。

报告还显示，第二季GDP环比年率终值为成长2.5%，与前值一致。(完)

(编译 李爽/朱晓军 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。