美国成屋待完成销售指数意外下滑 但服务业活动稳健扩张

2014年7月17日在旧金山拍到的图片。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿7月28日 - 美国6月成屋待完成销售指数较前月意外下滑，不过该数据基本上并未改变外界的看法，即楼市在2013年末重挫后，目前正逐步复原。

周一出炉的另一项报告显示，7月服务业活动守在四年半高位，这说明经济在第三季初期动力十足。

全美不动产协会(NAR)称，6月成屋待完成销售指数下滑1.1%至102.7。该指数在此前三个月连续上升。

分析师原本预期该指数上升0.5%，不过数据下滑并未动摇他们的信心。

“6月的回落基本上可以看作是整体改善趋势的一次修正。伴随着整体楼市继续逐渐复苏，房屋数据还是有些波动，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。

成屋待完成销售较销售领先一到两个月时间，在5月上升6.0%，6月较上年同期下降7.3%。按地区来看，东北部和南部地区签约数量减少，但西部和中西部地区上升。

数据公布后，美国股市下跌，PHLX地产股指数.HGX下滑1.2%。美国最大的住宅建筑商D.R. Horton(DHI.N)股价下跌1.5%。

在抵押贷款利率上扬后，房地产市场在去年夏季陷入一段时间的疲弱，但随后取得成长。6月成屋销售触及八个月高位。

抵押贷款利率已经下降，30年期固息贷款利率6月为4.16%，去年9月曾触及高位4.49%。不过房地产市场的回暖仍不均衡，上月的新屋销售锐减8.1%。

利率上升以及待售房屋缺乏让房地产市场受挫。待售房供应不足推高房价，也让许多首次购房者难以进入市场。

美国成屋待完成销售指数图表： link.reuters.com/gyh52w

**预计改善**

Moody’s Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说道：“问题是潜在的首次购房者的收入不见增长。”

“不过随着薪资增长的加快以及贷款的放宽，这一现象未来一年应会改善。若房屋市场不能重新加快步伐，那么经济增长也不会加快。”

目前来看经济正在向前推进。在周一公布的另一份报告中，金融数据公司Markit表示，7月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值为61.0，较上月持平。

数据高于50表明经济活动扩张。6月数据是自2009年10月开始此项调查以来最高的终值。

“服务业企业的表现继续强劲，最新的制造业和服务业PMI调查显示，2014年下半年经济开局不错。”Markit's首席经济分析师Chris Williamson说道。

预计政府定于周三公布的报告料显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.0%，第一季为萎缩2.9%。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/孙茉莉; 审校 杜明霞/张涛)

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