美国12月零售销售跌幅创11个月来最大

2014年12月26日在洛杉矶拍到的图片。 REUTERS/Jonathan Alcorn

路透华盛顿1月14日 - 12月美国零售销售按月跌幅创11个月来最大，因几乎对所有商品的需求均下降，令对去年第四季消费者支出大幅提速的预期减弱。

美国商务部周三公布，美国12月零售销售较前月减少0.9%，11月为增长0.4%。

12月零售销售创2014年1月以来最大降幅，且超过分析师预期的仅0.1%的跌幅，暗示去年底消费者支出步伐放缓。

不过，分析师仍预期零售销售回落只是暂时性的，因就业市场不断增强和汽油价格回落。

“这并非零售销售活动崩溃的开始，因数据与就业增长和消费者信心增强不一致。不需要等很久，零售销售将再次上升，”Capital Economics分析师Paul Diggle说。

驻纽约的法国巴黎银行分析师将零售销售下降归咎于12月调整季节性波动数据的难度，因为节日支出波动。

其他分析师认为，消费者将汽油价格回落节省下来的钱储蓄起来。

12月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售较前月减少0.4%，11月为上升0.6%。

分析师原本预计12月核心零售销售将上升0.4%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出项目的构成很近似。消费者支出占美国经济活动的三分之二强。

**下调经济增长预估**

12月零售销售意外下降，促使分析师下调2014年第四季消费者支出预估和经济成长预估。在上周公布11月美国贸易逆差较小和11月趸售库存增长后，分析师原本大幅上调了美国第四季经济成长预估。

在美国公布12月零售销售疲弱后，交易商降低对美国联邦储备委员会会(美联储/FED)将在6月升息的押注。

美国零售销售数据和对全球经济的忧虑合力拉低美股。美国公债价格上升，美元兑一篮子货币下跌。

电子产品和家电、服装、建材和园艺设备商店，以及汽车经销商的销售均下跌，拖累零售销售下降。

线上销售也下滑，体育用品店销售也减少。汽油价格回落，令加油站销售大跌6.5%，为2008年12月来最大跌幅。

家具店、餐厅和酒吧的销售上升。

美国劳工部周三公布，12月进口物价较前月下降2.5%，因能源成本骤降。12月进口物价降幅创下2008年12月以来最大，11月为下跌1.8%.

进口物价疲弱，直指未来几个月通胀压力迟滞。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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