美国12月零售销售跌幅创11个月来最大

《路透晚报》--5月8日
沙特能源部长法力赫周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。这施压OPEC延长减产协议至2017年底。
路透华盛顿1月14日 - 12月美国零售销售按月跌幅创11个月来最大，因几乎对所有商品的需求均下降，令对去年第四季消费者支出大幅提速的预期减弱。
美国商务部周三公布，美国12月零售销售较前月减少0.9%，11月为增长0.4%。
12月零售销售创2014年1月以来最大降幅，且超过分析师预期的仅0.1%的跌幅，暗示去年底消费者支出步伐放缓。
不过，分析师仍预期零售销售回落只是暂时性的，因就业市场不断增强和汽油价格回落。
“这并非零售销售活动崩溃的开始，因数据与就业增长和消费者信心增强不一致。不需要等很久，零售销售将再次上升，”Capital Economics分析师Paul Diggle说。
驻纽约的法国巴黎银行分析师将零售销售下降归咎于12月调整季节性波动数据的难度，因为节日支出波动。
其他分析师认为，消费者将汽油价格回落节省下来的钱储蓄起来。
12月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售较前月减少0.4%，11月为上升0.6%。
分析师原本预计12月核心零售销售将上升0.4%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出项目的构成很近似。消费者支出占美国经济活动的三分之二强。
**下调经济增长预估**
12月零售销售意外下降，促使分析师下调2014年第四季消费者支出预估和经济成长预估。在上周公布11月美国贸易逆差较小和11月趸售库存增长后，分析师原本大幅上调了美国第四季经济成长预估。
在美国公布12月零售销售疲弱后，交易商降低对美国联邦储备委员会会(美联储/FED)将在6月升息的押注。
美国零售销售数据和对全球经济的忧虑合力拉低美股。美国公债价格上升，美元兑一篮子货币下跌。
电子产品和家电、服装、建材和园艺设备商店，以及汽车经销商的销售均下跌，拖累零售销售下降。
线上销售也下滑，体育用品店销售也减少。汽油价格回落，令加油站销售大跌6.5%，为2008年12月来最大跌幅。
家具店、餐厅和酒吧的销售上升。
美国劳工部周三公布，12月进口物价较前月下降2.5%，因能源成本骤降。12月进口物价降幅创下2008年12月以来最大，11月为下跌1.8%.
进口物价疲弱，直指未来几个月通胀压力迟滞。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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沙特能源部长法力赫周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。这施压OPEC延长减产协议至2017年底。
路透纽约5月8日 - 能源业每周都会仔细分析美国原油库存数据，寻找石油输出国组织(OPEC)减产正在消除全球原油供应过剩的证据。但美国日益增长的国内产量，意味着这个全球最大石油消费国可能将是最后一个对减产有所感觉的地方。
美国原油价格周四重挫5.0%至每桶45.29美元的11月以来新低，当时石油输出国组织(OPEC)同意自1月1日起实施六个月的减产180万桶/日协议。