美国消费者信心和房价上升 给经济成长带来希望

2015年2月22日在纽约拍到的图片。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿3月31日 - 美国消费者信心3月强劲反弹，因对就业市场看法乐观；同时1月房价上涨。这些充满希望的迹象表明，最近经济活动大幅放缓或许只是短暂的小插曲。

严冬、美国西海岸港口现已解决的劳资纠纷、全球需求下降且美元上涨，这些因素打压第一季初的经济成长。

经济活动缓和，重演2014年初的情况，当时反常的冬季严寒天气导致产出萎缩，不过之后经济成长大幅反弹。

“信心及房价上升，更加让人相信第一季经济减速只是暂时现象，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

美国经济谘商会周二公布，3月份消费者信心指数自2月份的98.8升至101.3，远高于经济学家预期的96。

虽然消费者对短期前景的乐观程度减弱，但对劳动力市场更有信心，预计未来数月就业岗位增加的消费者所占比例大幅上升。

预计收入增长的消费者所占比例也强劲上升，这可能支撑消费支出。

尽管家庭从汽油价格下跌中获得巨大好处，但占美国经济超过三分之二的消费活动在过去三个月表现疲软，部分原因是严寒天气的影响。

“消费者已摆脱冬天的低迷状态，如果他们像目前所感觉的那样消费，那么经济在未来几个月将会发力，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

美元兑一篮子货币上涨，而美股在周一大涨后回落。美国公债价格上扬。

**第一季经济成长料疲弱**

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率成长预估介于0.8%和1.2%。去年第四季经济成长2.2%。

一些分析师认为，第一季经济疲软或将促使美联储推迟升息至今年更晚时候。

然而，里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。

另一份报告显示，1月美国独栋屋价格同比上涨，部分因为市场上房屋供应短缺。

美国1月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上升4.6%，12月为上升4.4%。

供应缺乏让楼市陷于迟滞，因房屋净值不足阻碍潜在卖家入市。房价上涨重新加速可能推动更多房屋进入待售状态。

“报告暗示房价呈现良性上涨--强劲程度足以让当前屋主考虑开价售屋，但涨速还不够快，因此买家还买得起，”IHS Global Insight一位经济分析师Patrick Newport说。

“这是春季销售旺季到来前一个重要的进展，应该为今年上半年房屋库存的增长提供上行支撑。”

目前，美国经济仍处在疲弱阶段。

在另一份报告中，美国供应管理协会(ISM)-芝加哥分支宣布3月制造业指数从2月的45.8微升至46.3。指数若低于50，则表明该地区制造业处于萎缩。

新订单连续第二个月萎缩。经济学家认为，这些持续疲弱的数据暗示，美元升值以及全球需求疲弱正在拖累制造业。

“对于美元升值和海外成长疲弱，制造业受到的影响要甚于非制造业，”High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O'Sullivan说。

图表：

消费者信心/就业： (link.reuters.com/pum27v)

消费者信心/企业状况： (link.reuters.com/fec37v)

美国房价： (link.reuters.com/rem34t)

(完)

(编译 李爽/秦德兴/王兴亚/郑茵 审校 戴素萍/张涛)

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