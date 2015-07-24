综述：美国初请失业金人数降至41年半低位 表明劳动市场稳健成长

路透华盛顿7月23日 - 上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。

该强健的就业数据，加上房市走强，让美国联邦储备委员会(美联储/FED)更接近在今年升息。

劳工部周四表示，截至7月18日止当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人至25.5万人，为1973年11月以来最低。前一周则未修正。

不过，上周人数下滑可能夸大了就业市场的强健程度；请领失业金人数在夏季波动较大，因此时汽车制造商通常会关闭组装厂进行设备更换。

部分企业生产线持续运作，这使得政府用来进行季节性调整的模型出现偏差。一名劳工部分析师表示，并没有特殊的因素影响数据。

不过这样的下滑，抵销了6月的请领人数的增长。

美元指数收复跌幅，美国公债价格下跌。多数分析师预期，美联储将于9月升息。美联储自2008年12月以来便维持短期借款利率于近零水平。

上周初请失业金人数四周均值，减少4,000人至278,500人。

本次公布的初请失业金数据时段，涵盖在7月就业报告的调查日程中。

虽然6月至7月调查期间初请失业金四周均值增加1,500人，但7月非农就业人口增幅仍可能维持在20万大关之上。

四周均值连续17周维持在关键的30万大关下方；四周均值处于30万以下通常意味着就业强劲成长。

6月非农就业人口增加22.3万个，5月则为增加25.4万个。过去16个月里面有14个月非农就业岗位增幅超过20万个，失业率接近5.0-5.2%这个被多数美联储官员认定是充分就业的区间。

周四初请失业金报告显示，7月11日当周续请失业金人数降至221万。

相关图表：link.reuters.com/dah52w

(完)

(编译/审校 戴素萍/陈宗琦/张明钧)

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