综述：美国7月消费者信心指数降至去年9月以来最低 房价涨势遇挫

2015年6月25日在纽约曼哈顿拍到的购物者。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美国消费者信心降至去年9月以来最低

* 美国5月20个城市房价涨势受挫

* 美国第二季房屋自有率降至35年低点

路透纽约7月28日 - 美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。

这些令人失望的数据公布时值美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开会考虑美国经济是否足够强劲，适宜结束近零利率。预计或许最早在9月结束这一利率政策。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二和周三召开政策会议。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二称，7月消费者信心指数降至90.9，远低于预估的100.0。6月下修为99.8。

7月消费者信心为2014年9月以来最低，并创下2011年8月以来最大跌幅。报告中的就业难获得指数从6月修正后的26.1升至26.7。

穆迪资深分析师Ryan Sweet认为，信心下滑可能是由于近期全球经济震荡所致。

“情况似乎脱离了正轨，”他说。“消费者很可能被希腊形势、中国股市大跌以及华尔街的震荡吓坏了。”

美股和美元在令人失望的消费者信心数据公布之初缩减涨幅，随后重新走高。美国公债价格则因投资者对股票买兴重燃而下滑。

**房价涨势停顿**

周二出炉的另外一份报告显示，春季房屋价格加速上涨趋势停顿，不过存在对首次购房者有利的迹象。

美国5月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，路透调查访问的分析师估值为上涨5.6%。

房屋价值提高支撑了家庭资产负债表，但房价上涨及薪资涨势乏力使许多人难以买房。商务部数据显示，美国房屋拥有率在第二季经季调后降至63.5%，为1980年开始汇整此项数据以来最低。

不过，新建家庭增加及就业市场改善，料推动更多首次置业者涌入楼市。周二，美国最大的房屋建造商D.R. Horton (DHI.N)称，其季度获利同比几乎翻番，因订单跳增。该公司定位主要面向首次置业者。

分析师表示，经济指标显示楼市和就业市场改善，这样美国联邦公开市场委员会(FOMC)就可以考虑利率正常化。

“只要数据整体基调显示形势改善，通胀升向2%的目标，他们就会认为9月可以加息，”穆迪的Sweet称。

美国房价图表：here

消费者信心图表：here

消费者信心就业分项图表：link.reuters.com/pum27v

消费者信心企业现况图表：link.reuters.com/fec37v

(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/李爽 审校 李婷仪/许娜)

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