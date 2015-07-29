综述：美国6月成屋待完成销售指数下降 暗示销售活动停顿

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
* 6月房屋待完成销售下滑1.8%
* 此前连续五个月上升
路透华盛顿7月29日 - 美国6月二手房签约数量在连增五个月后意外减少，暗示成屋销售在最近的大幅增长后有所降温。
此前公布的数据亦显示，主要城市房价涨势停滞，新屋销售下滑。但由于就业市场趋紧，这些数据基本没有改变关于房屋市场将继续复苏的看法。
“6月的下滑只是小问题。重要的是切记，基本面仍充分支撑楼市，”BMO Capital Markets资深经济分析师Jennifer Lee称。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下跌1.8%，至110.3，预估为上升1.0%。[nL3S1085GF]
不过该指数仍处于今年以来第三高水平，且签约数量较上年同期增长8.2%。
成屋待销售合约将在一或两个月之后完成销售，该指数在上月下滑，暗示成屋销售在6月创下近八年半高点之后暂时止步。
美国金融市场未受此数据影响，因投资者等待美联储政策会议结果。费城住房类股指数.HGX上涨1.59%。
美联储稍晚宣布维持指标利率不变，并在政策声明中指出，“总的来说，一系列就业市场指标显示，自今年年初以来劳动力资源闲置的情况已大为改观。”这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。[nL3S1095YT]
虽然6月的二手屋及新屋销售合约下滑、5月房价上升步伐也呈现停滞，但其他楼市指标例如新项目开工、建筑许可及建商信心，都显示出楼市前景看好。
“我们会将6月数据的疲软解读为楼市活动2015年强势开局之后的回调，预期楼市还将维持复苏态势，”巴克莱驻纽约分析师Blerina Uruci称。
随着就业市场的不断增强，薪资水平开始提升，推动了对楼市的需求，其中年轻人的需求尤为突出。很多年轻人都选择租房，从而推动多户住宅房屋的建设。
周二公布的一份数据显示，第二季出租屋的空置率降至上世纪80年代中期以来最低。分析师称，租金的直线上涨很快会提升购房对美国人的吸引力。
6月东北部地区购房合同小升0.4%，西部地区上升0.5%，而南部和中西部地区均下滑3.0%。
美国成屋待完成销售变动图表：link.reuters.com/gyh52w(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪/刘秀红；审校 张涛/李爽)
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