综述：美国8月非农就业岗位料稳步增长 给美联储升息提供支持

2015年7月15日在旧金山拍到的招聘场景。 REUTERS/Robert Galbraith

* 8月非农就业岗位预计增长22万个

* 季节性因素或令数据低于预期

* 失业率料从5.3%降至5.2%

* 平均时薪料升0.2%

路透华盛顿9月4日 - 美国8月就业或稳步增长，同时失业率可能降至近七年半低位5.2%，这让谨慎的美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以考虑9月升息。

一项路透调查预计，上月非农就业岗位增长22万个，增幅高于7月的21.5万。

这将突显美国经济在面对全球金融市场动荡和中国经济放缓时所显现的活力，使得美联储仍可能在9月16-17日政策会议上升息。

“我们认为这不会消除美联储考虑9月升息的可能性，除非我们看到其他数据恶化的预兆，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard称。

劳工部将于周五1230GMT公布备受瞩目的就业报告。

继近期全球股市大跌后，过去一个月来金融市场大幅削减对美国升息的押注。但美联储副主席费舍尔上周对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，目前决定股市巨震是否使得9月升息的迫切性降低还为时过早。

经济分析师承认就业增幅有可能低于预期，因过去几年中，美国政府对于每年8月的就业增长一开始都会低估，之后再上修。[nL4S118587]

他们表示，政府用来消除数据季节性波动的模型，未能充分掌握新学年伊始时产生的统计干扰因素。此外，雇主对政府就业调查的回覆率在8月通常都较低。

**经济动能强劲**

“尽管本月股市动荡以及中国经济愈加不稳...我们尚未看到就业市场放缓的任何迹象，”Glassdoor的首席分析师Andrew Chamberlain称。

此前出炉的包括汽车销售和楼市在内的一系列乐观数据，已经显示美国经济在第三季初期正以强劲动能前行。美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.7%。

若8月失业率一如预期下降0.1个百分点，则能降至2008年4月以来最低，并且处在美联储多数官员所认为的与稳定的低通胀率相符合的区间内。

8月，几乎所有行业的就业岗位预计将普遍增加。只有仍在苦苦应对去年油价暴跌的能源行业可能是个例外。

汽车需求强劲促进制造业就业，而随着房地产进一步升温，建筑业就业料也会强劲增长。

平均时薪预计上升0.2%，与7月增幅相同；较上年同期或增2.2%左右，仍远低于经济学家所认为的3.5%的健康水平。

部分分析师认为是油田服务业薪资下降抑制了整体薪酬水平的增长。

但劳动力市场趋紧以及一些州和地方政府决定上调最低工资水平，最终应可推动薪酬水平加速上升，同时也让美联储相信通胀率会更接近2%的目标。

包括沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)、Target(TGT.N)和TJX Cos(TJX.N)在内的多家零售商都提高了小时工的工资。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/王颖/孙国玉；审校 许娜/徐文焰/白云)

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