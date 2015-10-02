美国9月制造业略微增长 但增速为两年来最慢

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约10月1日 - 周四公布的一份行业报告显示，美国9月制造业略微增长，但增速为2013年10月以来第二低。
金融数据公司Markit公布，美国9月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值从8月的53.0微升至53.1，8月数据为2013年10月以来最低。9月初值为53.0。
指数高于50代表行业景气扩张。
9月就业分项指数从8月的52.4降至50.8，为2013年6月以来最低。不过产出分项指数从8月的53.8升至54.5，8月产出分项指数为2014年1月以来最低。
“最近几个月美国制造业明显失去增长动能，第三季遭受了两年来的最差表现，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
“不利因素包括美元上涨、全球市场需求疲软、企业投资低迷和金融市场不安，”他并称。
Williamson表示，制造业放缓“自身不足以阻碍美联储今年升息，但发出警讯，进入第四季经济增长料将放缓。”
上述制造业采购经理人指数系由资讯服务公司Markit所汇编。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
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