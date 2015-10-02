美国9月制造业略微增长 但增速为两年来最慢

路透纽约10月1日 - 周四公布的一份行业报告显示，美国9月制造业略微增长，但增速为2013年10月以来第二低。

金融数据公司Markit公布，美国9月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值从8月的53.0微升至53.1，8月数据为2013年10月以来最低。9月初值为53.0。

指数高于50代表行业景气扩张。

9月就业分项指数从8月的52.4降至50.8，为2013年6月以来最低。不过产出分项指数从8月的53.8升至54.5，8月产出分项指数为2014年1月以来最低。

“最近几个月美国制造业明显失去增长动能，第三季遭受了两年来的最差表现，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

“不利因素包括美元上涨、全球市场需求疲软、企业投资低迷和金融市场不安，”他并称。

Williamson表示，制造业放缓“自身不足以阻碍美联储今年升息，但发出警讯，进入第四季经济增长料将放缓。”

上述制造业采购经理人指数系由资讯服务公司Markit所汇编。(完)