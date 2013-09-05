美国就业和服务业数据暗示联储或将很快削减购债规模

3月27日在纽约拍到的求职场面。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美国服务业成长在8月加快

* ADP民间就业岗位8月增加17.6万个

* 最近一周初请失业金人数降至近五年低点

* 第二季单位劳工成本持平

路透华盛顿/纽约9月5日 - 美国周四发布稳健的就业和服务业数据，强化了美联储可能最早本月就将开始放慢购债步伐的预期，但制造业订单下滑突显了经济前景的不确定性。

周四公布的行业报告显示，美国8月服务业成长步伐加速至将近八年来最快。

供应管理协会(ISM)公布，8月非制造业指数升至58.6，为2005年12月以来最高，优于分析师预估的55.0，且高于预估区间的高端，7月为56.

“服务业在经济中约占85%的比重，因此该领域的不断扩张对延续整体经济复苏至关重要，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons在客户报告中写道.

此外，美国民间部门雇主8月新增17.6万个岗位，最近一周初请失业金人数降至近五年低点。

这些数据可能有助于让美联储相信美国经济即将能够自立，可以承受缩减每月850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)购债计划。

美国公债收益率涨至25个月以来高点，也支持了美联储缩减购债的预期。受美国经济数据推动，美国股市连升第三日，美元兑日圆和欧元触及多周高点。

但是，美国工厂新订单7月降幅为四个月来最大，对于第三季经济增长来说是个令人忧虑的信号。

商务部称，美国7月工厂订单较上月下降2.4%。路透调查的分析师预估的降幅更大。

近几个月，美国经济总体上动能增强，但复苏也一直不平衡，偶尔喜忧参半的数据让美联储政策前景变得模糊。

Challenger, Gray & Christmas的报告称，美国企业8月计划裁员数量大幅上升至半年最高水平。

不过，数据仍显示就业市场正在缓慢但稳定地复苏。就业市场形势，是影响美联储决策的关键因素。

由Automatic Data Processing(ADP)和穆迪编制的报告显示，8月民间就业岗位增加17.6万个，略低于路透调查中分析师预估的增加18万个；不过分析师称，该报告足以维持关于美联储缩减刺激政策的看法。

“(该报告)足以巩固对联储将开始缩减资产购买规模的预期，”Capital Economics分析师Paul Ashworth表示。

**就业市场稳健**

另一份劳工部发布的报告称，上周初请失业金人数减少9,000人至32.3万人，低于路透调查中分析师估计的33万人。

初请失业金人数四周均值降至2007年10月以来低点，减少3,000人至32.85万人。该指标受到密切关注，因为它消除了周度数据的波动。

穆迪首席经济学家Mark Zandi在ADP报告发布后的电话会议上总结道，在面对医疗保险改革和政府削减支出的不利情况下，美国就业市场状况仍好于预期。

美国一周初请失业金数据图表：(link.reuters.com/xew34t)

ADP就业报告图表：(link.reuters.com/fex44t)

美国劳动生产率图表：(link.reuters.com/qyv75t)

美国计划裁员人数图表：(link.reuters.com/tef54t)

美国与全球服务业PMI：(link.reuters.com/syx44t)

美国政府周五将发布8月非农就业报告，投资者将细读以推测美联储大规模资产购买计划的未来走向。

美联储目前正在考虑何时撤回其所谓的量化宽松(QE)计划。由于市场预期美联储可能最快在9月17-18日的会议上缩减购债，导致美债收益率近几个月以来飙升逾100个基点。

决策者称他们的决定将取决于经济数据的表现。美联储希望失业率从目前的7.4%降至6.5%。

而在路透一项调查中，分析师预计8月失业率持平于7月。物价停滞不前也可能令美联储担忧。

另一项美国劳工部数据显示，美国第二季劳工成本持平，表明通胀压力很小，这也可能引发通胀率太低的担忧。

同时，第二季生产率增长2.3%，增速快于预期，给薪资上升前景带来希望。

过去一年，通胀率一直远低于美联储的2%目标，令部分分析师预期美联储暂时不会缩减购债。

极低的通胀率令人担忧，因为这提高了一场经济冲击就可能把美国经济拖入通货紧缩的风险，即物价和工资出现螺旋式下跌。欧洲或者新兴市场发生危机，都可能给美国带来通缩威胁。(完)