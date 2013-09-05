美国就业和服务业数据暗示联储或将很快削减购债规模

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 美国服务业成长在8月加快
* ADP民间就业岗位8月增加17.6万个
* 最近一周初请失业金人数降至近五年低点
* 第二季单位劳工成本持平
路透华盛顿/纽约9月5日 - 美国周四发布稳健的就业和服务业数据，强化了美联储可能最早本月就将开始放慢购债步伐的预期，但制造业订单下滑突显了经济前景的不确定性。
周四公布的行业报告显示，美国8月服务业成长步伐加速至将近八年来最快。
供应管理协会(ISM)公布，8月非制造业指数升至58.6，为2005年12月以来最高，优于分析师预估的55.0，且高于预估区间的高端，7月为56.
“服务业在经济中约占85%的比重，因此该领域的不断扩张对延续整体经济复苏至关重要，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons在客户报告中写道.
此外，美国民间部门雇主8月新增17.6万个岗位，最近一周初请失业金人数降至近五年低点。
这些数据可能有助于让美联储相信美国经济即将能够自立，可以承受缩减每月850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)购债计划。
美国公债收益率涨至25个月以来高点，也支持了美联储缩减购债的预期。受美国经济数据推动，美国股市连升第三日，美元兑日圆和欧元触及多周高点。
但是，美国工厂新订单7月降幅为四个月来最大，对于第三季经济增长来说是个令人忧虑的信号。
商务部称，美国7月工厂订单较上月下降2.4%。路透调查的分析师预估的降幅更大。
近几个月，美国经济总体上动能增强，但复苏也一直不平衡，偶尔喜忧参半的数据让美联储政策前景变得模糊。
Challenger, Gray & Christmas的报告称，美国企业8月计划裁员数量大幅上升至半年最高水平。
不过，数据仍显示就业市场正在缓慢但稳定地复苏。就业市场形势，是影响美联储决策的关键因素。
由Automatic Data Processing(ADP)和穆迪编制的报告显示，8月民间就业岗位增加17.6万个，略低于路透调查中分析师预估的增加18万个；不过分析师称，该报告足以维持关于美联储缩减刺激政策的看法。
“(该报告)足以巩固对联储将开始缩减资产购买规模的预期，”Capital Economics分析师Paul Ashworth表示。
**就业市场稳健**
另一份劳工部发布的报告称，上周初请失业金人数减少9,000人至32.3万人，低于路透调查中分析师估计的33万人。
初请失业金人数四周均值降至2007年10月以来低点，减少3,000人至32.85万人。该指标受到密切关注，因为它消除了周度数据的波动。
穆迪首席经济学家Mark Zandi在ADP报告发布后的电话会议上总结道，在面对医疗保险改革和政府削减支出的不利情况下，美国就业市场状况仍好于预期。
美国一周初请失业金数据图表：(link.reuters.com/xew34t)
ADP就业报告图表：(link.reuters.com/fex44t)
美国劳动生产率图表：(link.reuters.com/qyv75t)
美国计划裁员人数图表：(link.reuters.com/tef54t)
美国与全球服务业PMI：(link.reuters.com/syx44t)
美国政府周五将发布8月非农就业报告，投资者将细读以推测美联储大规模资产购买计划的未来走向。
美联储目前正在考虑何时撤回其所谓的量化宽松(QE)计划。由于市场预期美联储可能最快在9月17-18日的会议上缩减购债，导致美债收益率近几个月以来飙升逾100个基点。
决策者称他们的决定将取决于经济数据的表现。美联储希望失业率从目前的7.4%降至6.5%。
而在路透一项调查中，分析师预计8月失业率持平于7月。物价停滞不前也可能令美联储担忧。
另一项美国劳工部数据显示，美国第二季劳工成本持平，表明通胀压力很小，这也可能引发通胀率太低的担忧。
同时，第二季生产率增长2.3%，增速快于预期，给薪资上升前景带来希望。
过去一年，通胀率一直远低于美联储的2%目标，令部分分析师预期美联储暂时不会缩减购债。
极低的通胀率令人担忧，因为这提高了一场经济冲击就可能把美国经济拖入通货紧缩的风险，即物价和工资出现螺旋式下跌。欧洲或者新兴市场发生危机，都可能给美国带来通缩威胁。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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