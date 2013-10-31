美国死刑支持率降至60%

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透10月29日(记者 Lisa Maria Garza) -周二公布的盖洛普调查显示，60%的美国人支持对已定罪杀人犯执行死刑，降到了1972年以来死刑支持率的最低点。
盖洛普称，支持死刑的人数在20世纪90年代中期达到80%的最高峰值。“目前死刑支持率较低，或与多个州在2000年左右开始暂停死刑有关。此前曾有数名死刑犯定罪后又被证明无罪。”
自2006年以来，美国有六个州直接废除了死刑，其中包括今年废除死刑的马里兰州。
调查称，有81%的共和党支持者、47%的民主党支持者和60%的独立人士支持死刑。
民主党支持者人群中死刑支持率下降最为明显。1994年，有75%的民主党支持者支持死刑。
盖洛普自1936年开始调查美国人对于死刑的态度。1972年11月，有57%的美国人支持死刑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛/王燕焜
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