美国死刑支持率降至60%

路透10月29日(记者 Lisa Maria Garza) -周二公布的盖洛普调查显示，60%的美国人支持对已定罪杀人犯执行死刑，降到了1972年以来死刑支持率的最低点。

盖洛普称，支持死刑的人数在20世纪90年代中期达到80%的最高峰值。“目前死刑支持率较低，或与多个州在2000年左右开始暂停死刑有关。此前曾有数名死刑犯定罪后又被证明无罪。”

自2006年以来，美国有六个州直接废除了死刑，其中包括今年废除死刑的马里兰州。

调查称，有81%的共和党支持者、47%的民主党支持者和60%的独立人士支持死刑。

民主党支持者人群中死刑支持率下降最为明显。1994年，有75%的民主党支持者支持死刑。

盖洛普自1936年开始调查美国人对于死刑的态度。1972年11月，有57%的美国人支持死刑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛/王燕焜

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