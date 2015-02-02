标题新闻：美财政部预计首季将净发行1,550亿美元的可交易债券，低于之前预估的2,090亿美元

更正-日本金融：日本投资者4月抛售4.256万亿日圆外国债券，规模创纪录

路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。