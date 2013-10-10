若美国未能上调举债上限 OECD明年将陷入衰退--OECD秘书长

德国经济部长称“美国优先”政策并非促进增长与就业之道
路透柏林3月29日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)表示，美国总统特朗普提倡的“美国优先”贸易政策，并非进一步促进经济增长与就业的良方，欧洲人有必要让特朗普了解这一点。
路透巴黎10月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周四警告称，若华府未能解决财政僵局，则OECD地区整体将会陷入衰退，且新兴经济体将下滑。
葛利亚在声明中称，“我们仍预计不能上调举债上限的可能性很低，但因政府关门拖累，担忧情绪在升温。”
“若未能上调举债上限...我们的测算显示OECD地区整体将在明年陷入衰退，且新兴经济体将经历急剧放缓。”(完)
(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
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