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债券 | 2017年 6月 9日 星期五 23:09 BJT

标题新闻：美众议院民主党领袖称希望国会在不进行辩论的情况下在7月底前通过上调债务上限议案

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)

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