标题新闻: 美国财政部下调第一季举债规模预测至3,310亿美元

更新版 1-美国经济：美联储今年可开始缩减刺激措施--旧金山联储总裁

路透法兰克福4月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。