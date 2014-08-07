美国政经：财政部希望增加每日现金持有量，以助政府在危机期间偿债

Rutherford说，即便财政部改变了现金管理政策，但到明年3月，仍有义务将日常现金持有量降至约330亿美元。财政部周一持有约660亿美元，是最近几个月所持的通常水平。

Rutherford称，尚未就该政策作出决定，而且官员会研究此事。

Rutherford还宣布，美国将在下个季度回购债券，为2002年来首次，以确保计算机基础设施能够足以应对未来的回购操作。

他强调，下季度的回购并不意味着当前需要回购债券。

“鉴于上次进行回购操作后12年来，IT系统发生重大变化，财政部认为定期测试当天IT基础设施是审慎的做法，”Rutherford说。

他将即将进行的回购描述成“小规模”操作。

Rutherford在2007年与人合作的有关回购的论文中指出，在预算赤字下滑时，回购可以帮助财政部管理债券市场不同领域的流动性，他当时任职于纽约联储。论文还表示，回购可以帮助财政部管理现金持有量，并平抑财政部每周债券发售的波动。(完)