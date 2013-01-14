《美国政经焦点》市场希望政府在债务上限问题上已汲取去年的教训

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
那么股市可能受压,而投资者很可能指望公债来避险,即便面对违约或债信评级遭下调的威胁,这种投资手法可能看似有违直觉.Whiteley和Mulraine均表示,即使穆迪或惠誉决定追随标普2011年对美国降评的举动,仍有可能出现这种局面.
即使在2011年标普对美国降评之后,美国公债仍展现力道,而且在众多不确定性冲击市场的情况下,仍然被视为安全的堡垒.
嘉信理财的Frederick表示,就算激烈的争论持续到最后一刻,只要最终达成交易,市场很可能还是能够承受的.
"我们或许免不了遭遇激烈的争论,但我认为市场不会出现像2011年那样的崩跌,"他说.
但至少有一位知名度较高的投资者表示,现在如释重负还为时尚早.
管理资产规模达1,820亿美元的Loomis, Sayles & Company副董事长Dan Fuss表示,华府两党分歧与政界人士不愿妥协,终有一天可能会迫使投资者重新衡量美国资产的魅力.(完) (编译 李爽; 审校 徐文焰)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透北京4月10日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.8 2.5 2.