《美国政经焦点》市场希望政府在债务上限问题上已汲取去年的教训

那么股市可能受压,而投资者很可能指望公债来避险,即便面对违约或债信评级遭下调的威胁,这种投资手法可能看似有违直觉.Whiteley和Mulraine均表示,即使穆迪或惠誉决定追随标普2011年对美国降评的举动,仍有可能出现这种局面.

即使在2011年标普对美国降评之后,美国公债仍展现力道,而且在众多不确定性冲击市场的情况下,仍然被视为安全的堡垒.

嘉信理财的Frederick表示,就算激烈的争论持续到最后一刻,只要最终达成交易,市场很可能还是能够承受的.

"我们或许免不了遭遇激烈的争论,但我认为市场不会出现像2011年那样的崩跌,"他说.

但至少有一位知名度较高的投资者表示,现在如释重负还为时尚早.

管理资产规模达1,820亿美元的Loomis, Sayles & Company副董事长Dan Fuss表示,华府两党分歧与政界人士不愿妥协,终有一天可能会迫使投资者重新衡量美国资产的魅力.(完) (编译 李爽; 审校 徐文焰)