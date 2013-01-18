《美国金融分析》为不可能做准备:美国违约市场能否应对?

**环环互扣与扩散效应**

潜在违约的连环效应显示其伤害将在金融体系各处缓慢扩散,特别是在许多企业赖以筹资的管道--规模达5万亿美元的回购市场.

市场参与者所组成的团体Treasury Market Practices Group (TMPG)从2011年的美国债务上限攻防战之后,便持续检视若美国爆发违约,在实务运作方面可能构成何种挑战.TMPG指出,其他重大事件例如恐怖攻击、交易或其他运作系统失误、天灾等,也均可能延误偿债.

TMPG在去年的会议纪录中指出一个潜在问题,那就是持有、移转及结算美债的纽约联邦储备银行Fedwire证券清算服务(Fedwire Securities Service),将必须每日以人工手动进行部份调整,否则将无法移转那些已经逾期的债券.TMPG说,其他系统可能也会遭遇类似问题.

美国公债被广泛用于支持回购(附买回)协议贷款市场、未公开交易的衍生品、还有许多在交易所交易的证券.在这种担保程序中,美债的所有权转移很常见.

但是如果移转机制被扰乱,市场将跟着失序.

2001年911事件后,交易纪录一夕毁损,导致市场人士难以在回购市场辨识出谁才是他们的交易对手,甚至很难搞清楚他们的美债净部位是多还是空.

911事件后的那一周,交易失败宗数暴增,也就是借款人未提供美债来结算贷款;起初交易失败宗数增加是肇因于作业上的问题,但之后交易失败宗数却居高不下,是因取得美债以结算贷款的成本和放任交易失败的代价一样高昂.

为了解决问题,美国财政部还举行了一场特别标债,增加10年期公债的供应,以帮助贷款结算.

美国曾经在1979年爆发过一次违约,当时外界归咎于国会议员,指责其一直将协商拖延到最后关头才把债务上限提高.

根据Terry Zivney和Richard Marcus在1989年Financial Review所刊载的学术报告,那次危机造成美国财政部后勤作业失误,导致政府无法及时赎回三笔国库券,利率因而上升,那些受到公债延迟还款影响的投资人因此对政府提告.

现在的市场已经更加复杂.所有权之争、利息支付与否、以及其他诸多与债券转移有关的议题,都有可能沦入法律诉讼之中.此外,美国债务水平明显升高,外资持有美国公债的比重也增加.而且现今经济情势更加脆弱,万一爆发债权人逃离美债的浪潮,将对美国经济前景更加不利.

"我们违约的那一刻,债市将完全崩盘,"Euro Pacific Capital执行长Peter Schiff说.

那将使得美国很难为其两年内到期的逾4.6万亿美元债务进行再融资,其中包括2013年到期的3万亿美国公债.(完)