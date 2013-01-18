《美国金融分析》为不可能做准备:美国违约市场能否应对?

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
**环环互扣与扩散效应**
潜在违约的连环效应显示其伤害将在金融体系各处缓慢扩散,特别是在许多企业赖以筹资的管道--规模达5万亿美元的回购市场.
市场参与者所组成的团体Treasury Market Practices Group (TMPG)从2011年的美国债务上限攻防战之后,便持续检视若美国爆发违约,在实务运作方面可能构成何种挑战.TMPG指出,其他重大事件例如恐怖攻击、交易或其他运作系统失误、天灾等,也均可能延误偿债.
TMPG在去年的会议纪录中指出一个潜在问题,那就是持有、移转及结算美债的纽约联邦储备银行Fedwire证券清算服务(Fedwire Securities Service),将必须每日以人工手动进行部份调整,否则将无法移转那些已经逾期的债券.TMPG说,其他系统可能也会遭遇类似问题.
美国公债被广泛用于支持回购(附买回)协议贷款市场、未公开交易的衍生品、还有许多在交易所交易的证券.在这种担保程序中,美债的所有权转移很常见.
但是如果移转机制被扰乱,市场将跟着失序.
2001年911事件后,交易纪录一夕毁损,导致市场人士难以在回购市场辨识出谁才是他们的交易对手,甚至很难搞清楚他们的美债净部位是多还是空.
911事件后的那一周,交易失败宗数暴增,也就是借款人未提供美债来结算贷款;起初交易失败宗数增加是肇因于作业上的问题,但之后交易失败宗数却居高不下,是因取得美债以结算贷款的成本和放任交易失败的代价一样高昂.
为了解决问题,美国财政部还举行了一场特别标债,增加10年期公债的供应,以帮助贷款结算.
美国曾经在1979年爆发过一次违约,当时外界归咎于国会议员,指责其一直将协商拖延到最后关头才把债务上限提高.
根据Terry Zivney和Richard Marcus在1989年Financial Review所刊载的学术报告,那次危机造成美国财政部后勤作业失误,导致政府无法及时赎回三笔国库券,利率因而上升,那些受到公债延迟还款影响的投资人因此对政府提告.
现在的市场已经更加复杂.所有权之争、利息支付与否、以及其他诸多与债券转移有关的议题,都有可能沦入法律诉讼之中.此外,美国债务水平明显升高,外资持有美国公债的比重也增加.而且现今经济情势更加脆弱,万一爆发债权人逃离美债的浪潮,将对美国经济前景更加不利.
"我们违约的那一刻,债市将完全崩盘,"Euro Pacific Capital执行长Peter Schiff说.
那将使得美国很难为其两年内到期的逾4.6万亿美元债务进行再融资,其中包括2013年到期的3万亿美国公债.(完)
(译文审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
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