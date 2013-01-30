《美国金融分析》尽管政党对峙引发债务危机风险减低,但评等调降威胁仍在

**数字游戏**

美国最新的协议是将债务上限延长三个月,在这期间参议院要制定预算案.这项协议对解决美国评等面临的主要风险以及政治运营失调都不会有太大作用.

三大评级机构对美国的评等展望均为负面.Hess称,对于债务与GDP之比一事,穆迪并没有"具体数字"门槛.

穆迪在9月的一份报告中称,若因为达成某种预算协议,使联邦债务与GDP之比在2014年触顶,并且之后估计债务/GDP比率在2020年代初期降至60%以下,那么美国更有可能安全保住Aaa评等.但债务/GDP比率在这段时间内升至约90%,那么"降评将变得更有可能."

据美国中情局编撰的各国概况,2011年美国的公共债务与GDP之比升至67.8%,而且未来走势不确定.澳洲目前为26.7%,但加拿大则达87.4%.

然而,美国经济即便称不上快速增长,至少目前也算稳步成长.国际货币基金组织(IMF)估计,美国今明两年GDP增速分别为2%和3%.经济成长通常会帮助降低债务与GDP之比,因为税收上升,且产出增加.若经济成长势头令人失望,未来数年经济扩张速度较低,那么这条"透过经济成长来摆脱债务"的道路将更困难.

相比之下,具有AAA评等的英国正濒临五年来第三次经济衰退,德国今明两年料也分别仅成长0.6%和1.4%.

尽管穆迪对于增收-减支并行的方法不置可否,但美国至少很快可能迎来一轮节支,自动节支料3月启动.

这种所谓的强制节支措施,可能就像急速节食--能够瘦身,但有可能带来剧烈短暂的休克.这对评级是好是坏还不得而知.

"强制节支生效是代表政治体系成败的指标吗?"Qorvis Communications预算专家Stan Collender问道."很容易会被认为是成功,瞧,赤字确实降低了."

华府目前的相对平静气氛可能只是暂时停火.两党争议导致标普在2011年8月5日调降美国评等至AA+,三大评级机构均明确表示,可靠的政策对维持高债信评等至关重要.

"在最后一刻达成协议,而协议内容制造了六个月后再一次人为财政危机的可能性,我不认为这是一个AAA评等主权政府应有的特色,"惠誉主权评等执行董事David Riley指出.(完)