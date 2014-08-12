美军在澳洲北部的活动将增多--消息人士

路透悉尼8月12日 - 一位消息人士周二称，美国将加强在澳大利亚北部的空军和海军部署，为美国加强与澳大利亚防务关系的计划之一，目的是向该亚太地区投入更多的军力。

美国总统奥巴马同澳大利亚总理阿博特曾就向澳大利亚部署美国海军陆战队以进行联合演习和训练达成协议，美国国防部长哈格尔和国务卿克里目前正在悉尼敲定该协议。

根据2011年的一项协议，目前在澳大利亚达尔文市驻防的美国海军陆战队人员大约有1,150人。到2017年，美国向该地区派驻的人数会激增至2,500人。

直接了解相关磋商的一位消息人士称，两国官员还在敲定增加美国空军和海军在澳大利亚北部活动的协议，当中包括提高美国战机和轰炸机的访问频率。

“更多美国空军到访澳大利亚北部，他们就可以使用位于那里很棒的德拉米尔轰炸靶场，还可能在Tindal外驻扎，”该消息人士称。Tindal指的是位于北领地的一个澳大利亚空军基地。

哈格尔与澳大利亚国防部长戴维·约翰斯顿周一召开新闻发布会时称，美方与澳方将对包括两国在导弹防御、网络安全、海上安全领域的合作进行磋商。

两国相关协议的名称为Force Posture Agreement，协议细节将在周二晚些时候公布。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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