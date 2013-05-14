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时事要闻 | 2013年 5月 14日 星期二 16:03 BJT

美国海军高级将领称网络安全是美国防重点

路透新加坡5月13日（记者 John O'Callaghan） - 美国海军作战部部长格林纳特（Jonathan Greenert）周一称，网络安全和战争与可靠核威慑一样，是美国国防的重点。此前五角大楼指责中国试图入侵其电脑网络。

格林纳特对路透表示，尽管存在围绕美国预算赤字的政治僵局，以及其他领域的开支削减，国防部的网络项目仍在继续推进。

“我们对网络的投资水平与战略核武器一样受到保护和关注，”格林纳特在新加坡接受路透采访时表示。

“我们必须知道如何保护网络，如何利用网络，以及如何在必要时占据主动。”

“很多人认为未来的战争必然会始于网络，你首先想做的是关闭对方的传感器、中断对方的电网并迷惑对方……以及防止对方的此类行动和识别网络战争是否开始。”

格林纳特指出，美国海军在传统的海上、水下和空中战争中占有优势，但是时代变了。

“在网络空间，很多人可以参与战争，包括民间黑客。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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