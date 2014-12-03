美国总统奥巴马可能提名卡特担任国防部长--消息人士

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月2日 - 熟悉情况的消息人士表示，美国国防部前副部长阿什顿·卡特（Ashton Carter）有望获提名，替代哈格尔出任美国国防部长。
卡特将面临打入美国总统奥巴马倚重的白宫内部国家安全政策圈子的重任。
美国眼下正面临着不断增加的国际危机，其中包括打击“伊斯兰国”、问题重重的美俄关系以及对付阿富汗的塔利班势力，卡特的影响力将接受考验。
白宫内外的多名消息人士表示，卡特是热门人选，有望获得提名。熟知情况的一名人士称，他获得提名是“十拿九稳”的事。
一名政府内部消息人士称，预计未来几天将正式宣布。白宫对人选问题未作置评，但是发言人厄内斯特（Josh Earnest）对卡特赞赏有加。
厄内斯特在每日例行记者会上称，卡特此前在国防部任职期间表现“非常、非常能干”，并指出参议院当时全数通过了对卡特任职的确认。此前参议院确认对获提名人闯过国会内部的党派之争是一项宝贵的资历。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。