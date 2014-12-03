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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 14:44 BJT

美国总统奥巴马可能提名卡特担任国防部长--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月2日 - 熟悉情况的消息人士表示，美国国防部前副部长阿什顿·卡特（Ashton Carter）有望获提名，替代哈格尔出任美国国防部长。

卡特将面临打入美国总统奥巴马倚重的白宫内部国家安全政策圈子的重任。

美国眼下正面临着不断增加的国际危机，其中包括打击“伊斯兰国”、问题重重的美俄关系以及对付阿富汗的塔利班势力，卡特的影响力将接受考验。

白宫内外的多名消息人士表示，卡特是热门人选，有望获得提名。熟知情况的一名人士称，他获得提名是“十拿九稳”的事。

一名政府内部消息人士称，预计未来几天将正式宣布。白宫对人选问题未作置评，但是发言人厄内斯特（Josh Earnest）对卡特赞赏有加。

厄内斯特在每日例行记者会上称，卡特此前在国防部任职期间表现“非常、非常能干”，并指出参议院当时全数通过了对卡特任职的确认。此前参议院确认对获提名人闯过国会内部的党派之争是一项宝贵的资历。(完)

编译：王凤昌 发稿：程芳
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