美国战略重心向亚洲转移计划需改善--报告

路透华盛顿7月27日电---一项针对奥巴马政府亚太地区军事政策的研究报告显示，美国战略重心向亚洲转移计划若无改善，要变成现实可能困难重重。

美国国防部应国会要求，委托智库国际战略研究中心（CSIS）撰写了这份报告。

在过去十年冲突导致美国在穆斯林国家的军事资源陷入困境後，奥巴马政府推出了将军事政策重心向亚太地区调整的计划，国会议员则正寻求对该计划进行评估。

很多美国政策制定者将亚洲视为美国对外政策的未来重心，认为该地区经济大规模增长、中国军力快速崛起、朝鲜的核项目进展及南中国海的领海争端，对美国是机遇和威胁并存。

但CSIS发现，要想将政策目标转变成连贯且可实现的计划，则需要更多的作为，特别是在国防部面临严峻的财政压力以及国会议员持有怀疑态度的情况下。

CSIS在报告中称，国防部“既没有充分说明军力部署计划依据的战略，也没有将该战略以反映当前预算实情的方式与资源因素结合起来”。

该机构提出了一些建议，包括加强美国太平洋司令部、改动国防部将驻日美军向亚太其他地区重新部署的计划，以及改变驻韩国美军的结构等。

该机构还发现，美国应对其军力集中在东北亚地区进行重新思考。过去十年，美国的军事重点集中於韩国及日本。

“近期中国在南中国海和整个太平洋岛屿的活动证明，南亚及东南亚地区的重要性在以最快的速度提高，”报告称。

美国国防部发言人George Little对报告表示欢迎，并表示美国政策将寻求国防、外交和经济资源向亚太地区再平衡。

“这项策略的精髓是，努力加强在该地区的联盟和夥伴关系，并通过这样的关系推动共同的安全愿景，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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