美国削减国防预算 拟精简部队提高反应速度

美国五角大楼公布2013年预算案，计划在未来十年削减国防支出4,870亿美元，其中包括裁减地面部队近10万人，缩减海军和空军编制，并根据新的战略重点，打造一支规模更精简、行动更敏捷的部队。

路透华盛顿1月26日电（记者 David Alexander/Jim Wolf）---美国五角大楼公布2013年预算案，计划在未来十年削减国防支出4,870亿美元，其中包括裁减地面部队近10万人，缩减海军和空军编制，并根据新的战略重点，打造一支规模更精简、行动更敏捷的部队。

美国军队眼下处於历史转折点，随着伊拉克和阿富汗战争结束，美军战略重点将转向亚太地区和中东。

在努力削减上万亿美元预算赤字之际，奥巴马政府和国会料将就国家安全支出再起争执。部分议员对美国国防预算计划提出了尖锐批评。

美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四在五角大楼举行的新闻发布会上称：“必须明确的是，我们提出的削减计划将影响全美50个州、许多地区及国会选区。”

“削减预算到底是一纸空谈，还是落实到行动，这将是个考验。”

帕内塔称，他将对2013财年提出5,250亿美元零基预算请求，这是自“9·11”事件後，美国国防部提出的预算首次同比下降，而今年获批的国防预算是5,310亿美元。奥巴马政府将於2月13日公布预算案。

根据预算案，美国国防部还将继续购买武器，但进度将放缓，例如洛克希德马丁生产的F-35联合攻击战机、潜艇、两栖攻击舰等其它战舰。美国国防部将保留11艘航母。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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