美国削减国防预算 拟精简部队提高反应速度

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透华盛顿1月26日电（记者 David Alexander/Jim Wolf）---美国五角大楼公布2013年预算案，计划在未来十年削减国防支出4,870亿美元，其中包括裁减地面部队近10万人，缩减海军和空军编制，并根据新的战略重点，打造一支规模更精简、行动更敏捷的部队。
美国军队眼下处於历史转折点，随着伊拉克和阿富汗战争结束，美军战略重点将转向亚太地区和中东。
在努力削减上万亿美元预算赤字之际，奥巴马政府和国会料将就国家安全支出再起争执。部分议员对美国国防预算计划提出了尖锐批评。
美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四在五角大楼举行的新闻发布会上称：“必须明确的是，我们提出的削减计划将影响全美50个州、许多地区及国会选区。”
“削减预算到底是一纸空谈，还是落实到行动，这将是个考验。”
帕内塔称，他将对2013财年提出5,250亿美元零基预算请求，这是自“9·11”事件後，美国国防部提出的预算首次同比下降，而今年获批的国防预算是5,310亿美元。奥巴马政府将於2月13日公布预算案。
根据预算案，美国国防部还将继续购买武器，但进度将放缓，例如洛克希德马丁生产的F-35联合攻击战机、潜艇、两栖攻击舰等其它战舰。美国国防部将保留11艘航母。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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