美国众议院军事委员会希望将特朗普2018财年国防预算增加185亿美元

路透华盛顿6月26日 - 美国国会议员周一表示，他们希望给总统特朗普的国防预算增加185亿美元，在2018财年增加军队人数，并购买更多的军舰和飞机。特朗普提出的国防预算案为6,030亿美元。

众议院工作人员周一对记者表示，众议院军事委员会主席、共和党人Mac Thornberry公布了一项国防政策提案，国防部提出的资金缺口在330亿美元左右。

为国防部和能源部国防相关开支设定的基础预算为6,215亿美元，较2018年国防预算上限5,490亿高出13%，该预算案要获得通过，国会需提高预算上限。

该预算案还为海外应急行动(Overseas Contingency Operations)拨款750亿美元。该拨款不在国防预算限制之内。众议院2018财年国防预算合计为6,960亿美元。

特朗普的预算案包括了海外应急行动拨款650亿美元，总支出在6,680亿美元。

众议院军事委员会的共和党、民主党议员周三将对此提案进行讨论修改。(完)