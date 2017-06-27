美国众议院军事委员会希望将特朗普2018财年国防预算增加185亿美元

美国官员称总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项（更新版）
路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。
路透华盛顿6月26日 - 美国国会议员周一表示，他们希望给总统特朗普的国防预算增加185亿美元，在2018财年增加军队人数，并购买更多的军舰和飞机。特朗普提出的国防预算案为6,030亿美元。
众议院工作人员周一对记者表示，众议院军事委员会主席、共和党人Mac Thornberry公布了一项国防政策提案，国防部提出的资金缺口在330亿美元左右。
为国防部和能源部国防相关开支设定的基础预算为6,215亿美元，较2018年国防预算上限5,490亿高出13%，该预算案要获得通过，国会需提高预算上限。
该预算案还为海外应急行动(Overseas Contingency Operations)拨款750亿美元。该拨款不在国防预算限制之内。众议院2018财年国防预算合计为6,960亿美元。
特朗普的预算案包括了海外应急行动拨款650亿美元，总支出在6,680亿美元。
众议院军事委员会的共和党、民主党议员周三将对此提案进行讨论修改。(完)
(编译 张荻； 审校 白云)
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路透索马里博萨索6月27日 - 一名官员向路透表示，索马里Puntland地区沿岸的一艘船只周一晚间传出巨大爆炸声，可看到火焰从船上升起，该船可能是一艘外国海军军舰。
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