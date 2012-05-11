美国公众希望国防预算大幅下降

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿5月10日电（记者 David Alexander ）---周四公布的一项调查显示，美国公众希望国防预算下降1,270亿美元，对50亿美元预算削减还要讨价还价的议员们或许应该看看。
调查显示，美国人认为应该减少27%的核武器支出，取消五角大楼最大的武器项目F-35战机，以及放弃新的航空母舰和远程轰炸机计划。
总的来说，受访者认为2013年国防预算的合理水平应该是4,350亿美元，较2012年的水平低约1,270亿美元。
调查结果公布前数小时，美国众议院军事委员会通过了一个国防政策法案，授权5,540亿美元的2013财年国防支出，以及885亿美元海外战争支出。
该法案只是设定了国防政策，并没有划拨资金。根据该法案，五角大楼的2013年支出将比其申请多近40亿美元。
为减少美国预算赤字，国防部长帕内塔建议削减50亿美元支出，而该法案将抵消掉其中的绝大部分。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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