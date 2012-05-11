美国公众希望国防预算大幅下降

路透华盛顿5月10日电（记者 David Alexander ）---周四公布的一项调查显示，美国公众希望国防预算下降1,270亿美元，对50亿美元预算削减还要讨价还价的议员们或许应该看看。

调查显示，美国人认为应该减少27%的核武器支出，取消五角大楼最大的武器项目F-35战机，以及放弃新的航空母舰和远程轰炸机计划。

总的来说，受访者认为2013年国防预算的合理水平应该是4,350亿美元，较2012年的水平低约1,270亿美元。

调查结果公布前数小时，美国众议院军事委员会通过了一个国防政策法案，授权5,540亿美元的2013财年国防支出，以及885亿美元海外战争支出。

该法案只是设定了国防政策，并没有划拨资金。根据该法案，五角大楼的2013年支出将比其申请多近40亿美元。

为减少美国预算赤字，国防部长帕内塔建议削减50亿美元支出，而该法案将抵消掉其中的绝大部分。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。