美国防官员称美军技术优势受到中国挑战

路透华盛顿1月28日（记者 David Alexander） - 美国国防部负责采购和技术的副部长肯德尔（Frank Kendall）称，美国军方的技术优势日益受到中国的挑战，美国军方保持优势的努力因国防预算缩减而复杂化。

肯德尔对议员称，美国军方的技术优势“正在以我数十年来未曾见过的方式受到挑战，特别是在亚太地区”。

“不能确保技术优势，”他对众议院军事委员会称，“这并非今后的问题，而是当前就存在的问题。”

随着中国、俄罗斯及其他国家快速推进军事现代化，美国国防官员对可能失去技术优势的担忧与日俱增。美国军方的技术优势在过去25年一直令其在战事中占据优势。

当有议员问及与中国的技术竞赛进展如何时，肯德尔暗示不是很乐观，即便美国的国防开支远远超过中国的国防开支。

按照1月敲定的一项协议，2014年美国国防预算将跌破5,000亿美元。而去年中国国防预算增至1,190亿美元。

“整体上，中国军事投资每年都在以双位数增长，增幅大约为10%，”肯德尔说。“他们的预算远低于我们，但他们的人员成本也远低于我们。”

他还对议员们称，由于国防部预计将在未来十年削减数千亿美元的支出，“当前的预算情况，严重限制了”国防部通过研发新技术做出回应的能力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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