中国加快在南中国海的填海造地速度--五角大楼

路透华盛顿5月9日 （记者 David Alexander） - 美国国防部周五发布报告称，中国去年在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的五个前哨站进行了大规模的填海造地，新增了大量土地面积，以增强其在该争议地区的民事和军事存在。

美国国防部一位要求匿名的官员称，中国今年加快了建设和填海行动，前哨站新增面积从去年12月的500英亩增加至现在的约2,000英亩。

但中国国防部周六对五角大楼的说法进行了驳斥，称该报告“严重损害双方互信”，“罔顾事实”，“继续渲染中国军事威胁的陈词滥调”。

“我们不支持任何一方在南中国海进行填海造地，”美国国防部的该官员称。“但是，中国填海造地的速度与规模近年来却超过了任何其他相关国家。中国已将其占领的前哨站的面积扩大了约400倍。”

该美国官员称，相比之下，越南自2009年南中国海的填海造地面积是60英亩左右。

中国国防部在其网站上发布声明称：“中国坚持走和平发展道路。”

“中方在涉及领土主权和海洋权益上的维权行动，正当合理合法，无可指责，任何人不应说三道四。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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