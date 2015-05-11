中国加快在南中国海的填海造地速度--五角大楼

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿5月9日 （记者 David Alexander） - 美国国防部周五发布报告称，中国去年在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的五个前哨站进行了大规模的填海造地，新增了大量土地面积，以增强其在该争议地区的民事和军事存在。
美国国防部一位要求匿名的官员称，中国今年加快了建设和填海行动，前哨站新增面积从去年12月的500英亩增加至现在的约2,000英亩。
但中国国防部周六对五角大楼的说法进行了驳斥，称该报告“严重损害双方互信”，“罔顾事实”，“继续渲染中国军事威胁的陈词滥调”。
“我们不支持任何一方在南中国海进行填海造地，”美国国防部的该官员称。“但是，中国填海造地的速度与规模近年来却超过了任何其他相关国家。中国已将其占领的前哨站的面积扩大了约400倍。”
该美国官员称，相比之下，越南自2009年南中国海的填海造地面积是60英亩左右。
中国国防部在其网站上发布声明称：“中国坚持走和平发展道路。”
“中方在涉及领土主权和海洋权益上的维权行动，正当合理合法，无可指责，任何人不应说三道四。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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