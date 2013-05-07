美国防部报告称中国军事现代化进程受益于间谍活动

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月6日 - 美国国防部周一发布年度中国军力报告称，中国正在利用间谍活动搜集技术，以推动本国的军事现代化进程。美国首次在该报告中指责中国试图入侵美国的国防电脑网络。
美国国防部向国会提交的这份83页的报告中还提到了中国隐形飞机研发进展及航母舰队建设情况等。
报告称，中国的网络间谍活动是一个可能构成更大威胁的“严重问题”，因为“进行此类入侵活动所需的技能与进行电脑网络攻击的技能类似”。
“美国政府仍是（网络）入侵的目标，其中的一些（入侵）似乎追溯到中国政府和军方所为，”报告称。报告还补充说，黑客活动的主要目的是获得对国防工业、军事规划机构及政府领导人有益的信息。
美国国防部一位发言人称，这是该报告首次提到中国试图入侵美国的国防网络。
报告强调，中国仍在努力获得先进的军事技术，以推动本国的军事现代化进程。报告列举了一系列间谍活动手法，当中包括“政府支持的行业及技术间谍活动，以提高可用于军事研发及收购的专业技术水平”。
“中国继续从事旨在支持军事采购和现代化的各种活动，”报告称。“其中包括经济间谍行为、盗窃商业机密、违反（美国）出口管制及技术转让等。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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