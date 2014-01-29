美国防官员称美军技术优势受到中国挑战

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月28日 - 美国国防部负责采购和技术的副部长肯德尔（Frank Kendall）称，美国军方的技术优势日益受到中国的挑战，美国军方保持优势的努力因国防预算缩减而复杂化。
肯德尔对议员称，美国军方的技术优势“正在以我数十年来未曾见过的方式受到挑战，特别是在亚太地区”。
“不能确保技术优势，”他对众议院军事委员会称，“这并非今后的问题，而是当前就存在的问题。”
随着中国、俄罗斯及其他国家快速推进军事现代化，美国国防官员对可能失去技术优势的担忧与日俱增。美国军方的技术优势在过去25年一直令其在战事中占据优势。
当有议员问及与中国的技术竞赛进展如何时，肯德尔暗示不是很乐观，即便美国的国防开支远远超过中国的国防开支。
按照1月敲定的一项协议，2014年美国国防预算将跌破5,000亿美元。而去年中国国防预算增至1,190亿美元。
“整体上，中国军事投资每年都在以双位数增长，增幅大约为10%，”肯德尔说。“他们的预算远低于我们，但他们的人员成本也远低于我们。”
他还对议员们称，由于国防部预计将在未来十年削减数千亿美元的支出，“当前的预算情况，严重限制了”国防部通过研发新技术做出回应的能力。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。