中国首次参加国际海上力量研讨会 美国表示欢迎

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月17日（记者 David Alexander） - 美国海军高官周三欢迎中国首次参加“国际海上力量研讨会”，但明确表示尽管两国军事交流取得进展，仍需作出进一步努力以避免可能引发危机的事件。

中国中央军委委员、海军司令员吴胜利率团赴美参加第21届“国际海上力量研讨会”。在不到一个月前，美国就其所称的本国海军一架侦察机在中国沿海的国际空域遭到中国战机飞行员的“危险拦截”提出正式抗议。

美国海军上将格林纳特（Jonathan Greenert）称，吴胜利率团参加此次研讨会，是继中国决定派舰艇参加环太军演后的“一个大信号”。

格林纳特指出，中国4月在青岛承办了一个海军研讨会，会上逾20个国家就海军应当如何反应以避免海上危机的指导方针达成一致，这是“开始收获一些硕果”的方针。

但格林纳特和美国海军部长马伯斯（Ray Mabus）称，美中两国的军事专家还需加大努力继续交流，以确保能避免可引发国际事件的误判。

“我们希望接触……中方，希望和他们在操作层面进行接触，也希望与他们在演练方面接触，”马伯斯对记者说。