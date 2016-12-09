美国参议院通过6187亿美元年度国防法案 将提交至总统

路透华盛顿12月8日 - 美国国会参议院周四以压倒多数通过一份折衷性年度国防政策法案，剔除了其中一些有争议的条款，诸如要求妇女登记服兵役以及允许国防承包商在作出雇佣决定时考虑信仰因素。

有92名参议员支持这项规模为6,187亿美元的国防授权法案(National Defense Authorization Act, NDAA)，7名反对。由于该法案上周已经以以类似悬殊的投票结果在众议院获得通过，因此将被递交白宫，待总统奥巴马定夺是否签署为法律。

白宫发言人周四在简报会上称，对于该法案的立场，他目前没有什么可以通报的。

这份2016年的议案将是奥巴马执政期间的最后一份议案，其中包括一些他过去一直反对的共和党支持的提议。议案包括增加32亿美元的军费开支。

这份议案还阻止关闭军事基地和削减现役军人人数。(完)