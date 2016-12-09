美国参议院通过6187亿美元年度国防法案 将提交至总统

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月8日 - 美国国会参议院周四以压倒多数通过一份折衷性年度国防政策法案，剔除了其中一些有争议的条款，诸如要求妇女登记服兵役以及允许国防承包商在作出雇佣决定时考虑信仰因素。
有92名参议员支持这项规模为6,187亿美元的国防授权法案(National Defense Authorization Act, NDAA)，7名反对。由于该法案上周已经以以类似悬殊的投票结果在众议院获得通过，因此将被递交白宫，待总统奥巴马定夺是否签署为法律。
白宫发言人周四在简报会上称，对于该法案的立场，他目前没有什么可以通报的。
这份2016年的议案将是奥巴马执政期间的最后一份议案，其中包括一些他过去一直反对的共和党支持的提议。议案包括增加32亿美元的军费开支。
这份议案还阻止关闭军事基地和削减现役军人人数。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)