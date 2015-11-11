美国白宫称奥巴马将签署国防授权法案

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月10日 - 美国参议院周二以压倒性优势通过国防授权法案（NDAA），而且白宫表示总统奥巴马将会签署该法案。
参议院以91比3的投票结果通过了该法案，批准了6,070亿美元的国防支出。
该法案上周在众议院轻松获得通过。
该法案获得通过，对于奥巴马在2017年离任前关闭关塔那摩监狱的承诺而言可谓一大打击。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，该法案中有太多有待再次被否决的条款。
“我希望在NDAA提交至总统办公桌时，你们会看到总统签署该法案。”厄内斯特在新闻发布会上说道。
“这无疑并不代表我们对于有必要关闭关塔那摩监狱的立场以及我们立场强度的改变。”厄内斯特说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。