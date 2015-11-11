美国白宫称奥巴马将签署国防授权法案

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月10日 - 美国参议院周二以压倒性优势通过国防授权法案（NDAA），而且白宫表示总统奥巴马将会签署该法案。

参议院以91比3的投票结果通过了该法案，批准了6,070亿美元的国防支出。

该法案上周在众议院轻松获得通过。

该法案获得通过，对于奥巴马在2017年离任前关闭关塔那摩监狱的承诺而言可谓一大打击。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，该法案中有太多有待再次被否决的条款。

“我希望在NDAA提交至总统办公桌时，你们会看到总统签署该法案。”厄内斯特在新闻发布会上说道。

“这无疑并不代表我们对于有必要关闭关塔那摩监狱的立场以及我们立场强度的改变。”厄内斯特说。（完）