美军高官称中美网络监控不可相提并论

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月27日（记者 David Alexander） - 美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周四驳斥将中美网络监控相提并论的说法，称所有国家都收集潜在对手的情报，但中国的问题在于窃取知识产权。

邓普西还称，美国政府接近完成对网络领域行为规则的更新，而美国民众需要明白网络攻击可能引发现实世界的军事回应。

被问及曝光情报显示美国国家安全局曾针对中国机构进行网络间谍活动时，邓普西在布鲁金斯学会（Brookings Institution）称：“地球上的所有国家在所有领域都开展情报行动。”

有说法称美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登曝光的“棱镜”事件表明美国的虚伪，邓普西对此予以驳斥。美国一直指责中国对美国政府及商业电脑网络进行网络攻击。

“中国在网络领域最突出的是盗窃和知识产权，”邓普西说道。“我曾与他们（中方）就此进行过一些交流，他们的观点是在网络空间无规则可循，什么都没有，没有法规、谈不上违反，也没有行为准则。”

他还指出，中美两国下周将首次进行正式磋商，寻求建立网络领域的行为准则，“这样我们就没有这些摩擦问题了”。（完）