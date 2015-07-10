美国军事高官称俄罗斯是美国国家安全的头号威胁

路透华盛顿7月9日 （记者 Phil Stewart/David Alexander） - 美国海军陆战队司令约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）周四向美国会议员表示，俄罗斯对美国国家安全构成最大威胁，俄罗斯的行为“简直就是令人震惊的”。

“参议员先生，我今天的评估是：俄罗斯对我们的国家安全构成最大威胁，”邓福德说道，他预计将很快赢得参议院的批准并成为美国参谋长联席会议主席。

“如果你想谈论一个能够对美国构成存在威胁的国家，我要指出的是俄罗斯。如果你观察俄的行为，会发现那简直就是令人震惊的，”他说道。

白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）随后称，美国政府注意到了俄罗斯破坏稳定的行为，但邓福德的言论体现了“他自己的观点，并不必然反映……总统国家安全团队的一致分析。”

邓福德认为，俄罗斯处于美国安全关切的榜首，这份名单亦包括中国、朝鲜和“伊斯兰国”武装分子的威胁。

邓福德称，若无反击坦克和炮火的武器，乌克兰军队无法抵御“俄罗斯入侵”。

“从军事角度看，我们有理由向乌克兰提供支持，”邓福德说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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