美国务院称克里不认同俄罗斯对美国存在构成威胁的说法

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿7月10日 - 美国国务院周五称，美国国务卿克里不认同美国海军陆战队司令约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）关于俄罗斯对美国的存在构成威胁的说法。
美国国务院发言人Mark Toner称，美国官员对存在分歧的领域是“非常的开诚布公”，这些领域包括俄罗斯在乌克兰的行动。
邓福德周四在美国国会称：“如果大家想谈谈一个能够对美国的存在构成威胁的国家，那我不得不指出的是俄罗斯。如果大家观察他们的行为，就会发现那简直是令人震惊。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。