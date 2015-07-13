美国务院称克里不认同俄罗斯对美国存在构成威胁的说法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月10日 - 美国国务院周五称，美国国务卿克里不认同美国海军陆战队司令约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）关于俄罗斯对美国的存在构成威胁的说法。
美国国务院发言人Mark Toner称，美国官员对存在分歧的领域是“非常的开诚布公”，这些领域包括俄罗斯在乌克兰的行动。
邓福德周四在美国国会称：“如果大家想谈谈一个能够对美国的存在构成威胁的国家，那我不得不指出的是俄罗斯。如果大家观察他们的行为，就会发现那简直是令人震惊。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”