美国务院称克里不认同俄罗斯对美国存在构成威胁的说法

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月10日 - 美国国务院周五称，美国国务卿克里不认同美国海军陆战队司令约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）关于俄罗斯对美国的存在构成威胁的说法。

美国国务院发言人Mark Toner称，美国官员对存在分歧的领域是“非常的开诚布公”，这些领域包括俄罗斯在乌克兰的行动。

邓福德周四在美国国会称：“如果大家想谈谈一个能够对美国的存在构成威胁的国家，那我不得不指出的是俄罗斯。如果大家观察他们的行为，就会发现那简直是令人震惊。”(完)