美军将领称美国需在欧洲增补军事资源 抗衡俄罗斯

路透华盛顿3月1日 - 美国欧洲司令部司令暨北约欧洲盟军最高司令布里德洛夫（Philip Breedlove）周二警告称，美国20年来试图与俄罗斯建立合作伙伴关系的努力已失败，美国在欧洲拥有的军事资源不再足以对抗“复兴的、激进的”俄罗斯。

布里德洛夫在美国国会称：“俄罗斯已选择站到对立面，对美国、美国的欧洲盟友以及合作伙伴构成长期的威胁。”

他对参议院军事委员会成员称：“俄罗斯热衷于对其邻国施加不容置疑的影响力。”他提到乌克兰冲突，以及格鲁吉亚和摩尔多瓦的紧张局势。

布里德洛夫指出，明斯克停火协议对乌克兰顿巴斯的局势起到了缓和作用，但近日暴力事件明显增多，24小时内发生71起袭击，过去一周发生450起袭击。

他指出，美国需要在欧洲增补资源，应对“复兴的、激进的”俄罗斯。

美国在欧洲的军力已从冷战期间的最高约50万人缩减到现在的6.2万人。

布里德洛夫表示，他已请求在2017财年预算中大幅增加划拨欧洲地区的资源。国会议员称，五角大楼已将欧洲地区的申请预算增加三倍至34亿美元。

布里德洛夫称，俄罗斯在北极越来越咄咄逼人，对其声索区域实行军事化，并在英国、冰岛和格林兰之间的大西洋海域试验先进潜艇。（完）