美国海军周三部署“大绿舰队” 将使用混合替代燃料

路透华盛顿1月16日 （记者 David Alexander） - 美国海军周三将正式部署“大绿舰队”，舰队将使用柴油和生物燃料混合而成的替代燃料。

美国海军部长马布斯（Ray Mabus）对路透表示，这是美国海军舰队继续减少常规燃油使用量的下一举措。自马布斯2009年上任以来，美国海军的燃油消耗减少了15%，海军陆战队的燃油消耗减少了60%。

马布斯称，专注能源和节能技术让美国海军具备军事优势。马布斯称，两栖攻击舰“马金岛”号使用柴油电力混合推进系统的待命时间可比使用常规动力时高出三倍。

“这让我们具备策略优势和战略优势，”马布斯称。“这可避免燃料被当作武器对付我们。”

马布斯和美国农业部长汤姆·维尔萨克（Tom Vilsack）将出席周三在圣地亚哥举行的“大绿舰队”正式部署仪式，届时以“约翰·斯坦尼斯号”核动力航母为首的航母打击群的柴油动力船将使用柴油和生物燃料混合而成的替代燃料。

战略与国际研究中心分析师、白宫前预算官员马克·康西安（Mark Cancian）称，这项计划在环保、成本节约或者战略优势方面的意义不相上下。

三年前美国海军寻求并赢得支持，以获取国防补贴帮助三家私营企业建设生物燃料精炼厂，当时许多共和党议员表示反对。随着油价目前跌至30美元左右一桶，这种怀疑仍然存在。

“他们没有改变立场，即这些生物燃料太贵、没有必要，”康西安表示。（完）