美防长称网络攻击构成隐蔽的威胁

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透5月31日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周五称，网络攻击对美国和其他国家构成“不起眼的、隐蔽的以及潜伏的”威胁，呼吁建立“规则”引导网络行为并避免冲突。
哈格尔指出，他将于周六在新加坡举行的香格里拉安全对话中提到网络安全议题，并可能在与中国代表团的短暂会议中提到这个问题。
“网络威胁切实存在，非常危险。他们对美国和中国等所有国家都构成潜在而且真实的威胁。”哈格尔对记者表示。
他表示，网络冲突可能导致“不起眼的、隐蔽的、潜伏的、危险的结果”，包括破坏电网、金融系统以及国防络。
“这不只是美国面对的威胁，（它影响）所有人，因此我们必须找到方法……与中国及其他国家合作，（建立）规则、一些国际共识以及一些政府必须承担的责任。”
哈格尔还提到，他已经邀请中国国防部长常万全访问美国，双方为常万全8月访美进行了准备。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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