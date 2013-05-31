美防长称网络攻击构成隐蔽的威胁

路透5月31日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周五称，网络攻击对美国和其他国家构成“不起眼的、隐蔽的以及潜伏的”威胁，呼吁建立“规则”引导网络行为并避免冲突。

哈格尔指出，他将于周六在新加坡举行的香格里拉安全对话中提到网络安全议题，并可能在与中国代表团的短暂会议中提到这个问题。

“网络威胁切实存在，非常危险。他们对美国和中国等所有国家都构成潜在而且真实的威胁。”哈格尔对记者表示。

他表示，网络冲突可能导致“不起眼的、隐蔽的、潜伏的、危险的结果”，包括破坏电网、金融系统以及国防络。

“这不只是美国面对的威胁，（它影响）所有人，因此我们必须找到方法……与中国及其他国家合作，（建立）规则、一些国际共识以及一些政府必须承担的责任。”

哈格尔还提到，他已经邀请中国国防部长常万全访问美国，双方为常万全8月访美进行了准备。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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