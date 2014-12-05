哈格尔称辞职并非因与奥巴马存在重大分歧

路透华盛顿12月4日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周四称，他上周辞职并非由于与总统奥巴马存在“重大分歧”。之前外界有说法称他是被解职，或由于白宫的微管理（micromanagement）而辞职。

这是哈格尔首次公开谈论他11月24日辞职一事。他表示，与奥巴马数次交谈后，他觉得目前是五角大楼换帅的最佳时机，于是决定辞职。

“这是基于我们的协商共同作出的决定，”哈格尔称，“我认为，像这样的情况，不会是某一方压倒另一方主导决定，除非有什么明显的问题，而我俩之间没有这样的问题。”他透露，他们交谈时没有助手在场。

哈格尔称，他与奥巴马常常在一些小问题上存在差异，譬如风格、速度、方式等，但他视奥巴马为朋友，两人在重大方面没有任何重大分歧。

有未具名消息人士曾称哈格尔是被解职的，并称哈格尔私下曾对奥巴马政府在叙利亚和伊拉克的战略表示不满，并抱怨自己的影响力不够。

“只有两个人知道交谈内容，那就是总统和我，”哈格尔说，他对那些试图弄清交谈内容的“所有臆测和所有聪明人”不以为然。

他说：“这对我来说不算决定性的大事。但这涉及到方方面面，要考虑诸多事项，总统和我进行了讨论。我对自己的立场和决定非常满意。我觉得总统也认为不错，我也觉得挺好。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。