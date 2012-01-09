美国仍将是世界头号军事强国--帕内塔

路透华盛顿1月8日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周日警告对手，不要错误地估计美国未来10年削减军费的计划。他表示，美国军事力量仍将是世界最强，谁都"别搞错了"。

帕内塔在美国哥伦比亚广播公司(CBS)《Face the Nation》节目中重申，美国对伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）持强硬态度，称美国不会"容忍"伊朗这样的行为。霍尔木兹海峡是海湾石油运输要道。

"这是对我们的又一挑衅......我们将作出回应，"帕内塔说道。

美国参谋长联席会议主席邓普西在《Face the Nation》节目中称，伊朗一直在投资开发关闭霍尔木兹海峡所需的武器，不过美国也在努力"确保如果伊朗关闭霍尔木兹海峡，我们可挫败此行动"。

"伊朗可以封锁霍尔木兹海峡，不过我们将采取行动，重新打开霍尔木兹海峡，"邓普西说。

"有些人认为美国在衰落，甚至美军也在衰落。但事实并非如此，"邓普西称。

邓普西表示，这种误判可能会在同伊朗和朝鲜等国家打交道时令人伤脑筋。帕内塔称，美国的对手不应该错误地判断形势。

"我觉得世界应该了解的是：美国是世界头号军事强国，我们希望保持头号军事强国地位，谁都别搞错了，"他说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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