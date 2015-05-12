美国计划在日本横田基地部署V-22鱼鹰机中队

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月11日 - 美国国防部周一称，计划在日本横田空军基地部署一个V-22鱼鹰倾转旋翼机飞行中队，以使美国特种部队能够在亚太地区发生危机时作出快速响应。
五角大楼在一份声明中称，首批三架V-22将于2017年下半年抵达横田空军基地，另外七架将于2021年前抵达。
V-22具备直升机的垂直升降能力，并能像固定翼螺旋桨飞机一样飞行。在1990年代的研发阶段时，V-22鱼鹰因技术难度与安全问题为外界所知。自那之后，V-22鱼鹰已经在很大程度上克服了这些问题，但2012年初在摩洛哥和佛罗里达州的例行训练中发生的坠机事故，又加剧了日本对V-22的担忧。
五角大楼称，部署在横田空军基地的V-22将能使美国特种部队迅速响应日本与亚太地区的灾难和其他危机，这是美国亚太地区再平衡战略的一部分。
日本有些人出于安全考虑反对部署V-22。日本海军陆战队2012年计划在普天间空军基地以V-22取代“海上骑士”直升机（Sea Knight），引发冲绳岛、驻有美军基地的日本本土社区的公众强烈抗议。
日本政府去年决定购买V-22。熟悉该计划的消息人士称，日本有兴趣购买20-40架V-22。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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