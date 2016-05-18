美海军高官提出遏制朝鲜的最佳途径

路透华盛顿5月17日 - 美国太平洋司令部司令哈里斯(Harry Harris)周二称，朝鲜正寻求发展可打击到美国的核弹道导弹，而战斗力量与强大联盟是应对朝鲜的最佳途径。

哈里斯在华盛顿对一个韩国支持团体表示，该地区没有比朝鲜及其领导人金正恩更危险的威胁。

“他最近威胁对美国与该地区其他国家实施先发制人的核打击，”哈里斯说道。“这点是毫无疑问的。朝鲜正寻求核武器，以及将核武器小型化与发射洲际核导弹的途径。”

哈里斯称，来自朝鲜的威胁是他一直推动韩国、日本和美国三方合作的一个原因。哈里斯称，三方的军事合作“良好，我希望让这种合作变得更好”。

哈里斯称，日本与韩国达成解决“慰安妇”问题的协议可帮助促进合作。

哈里斯称，日本首相安倍晋三的新防务指针允许日本在安全事务发挥更积极的作用，这亦将带来帮助。

“通过三方合作，我相信我们可以加强我们对朝鲜挑衅行为的共同防御。”哈里斯说道。

哈里斯称，鉴于今年朝鲜激进的核与导弹试验项目，美日韩外交官计划扩大合作。他们亦决定加强一个旨在应对朝鲜导弹威胁的三方信息共享机制。

五角大楼发言人库克本周称，按照该信息共享协议，他们计划在今夏的环太平洋军演期间进行导弹防御演习。

哈里斯称，该演习将提升他们“在弹道导弹防御环境下共同行动的能力”。(完)